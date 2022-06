Da esterno a cinque a potenziale terzino di spinta: un connubio che farebbe felici sia Bellanova che la Fiorentina (se non è già tardi)

Alla ricerca del post Odriozola, la Fiorentina ha bisogno di un giocatore di grande spinta, di doti e sostengo offensivo, elementi che da Venuti arrivano davvero col contagocce. In più anche doti fisiche, in termini di continuità visto che il basco è poi sparito negli ultimi mesi della stagione. Per questo il nome di Raoul Bellanova è uno dei più gettonati. La sua carriera fin qui è stata caratterizzata da un ruolo su tutti, quello dell’esterno destro a tutta fascia, specialista del centrocampo a cinque, senza troppi compiti difensivi. Solo a tratti con Mazzarri e Agostini lo si è visto da terzino ma in una difesa a 4 il classe 2000 non ci ha realmente mai giocato. Di esperienza invece Bellanova ne ha già tanta, avendo sperimentato anche la realtà francese a Bordeaux: a Firenze l’esterno troverebbe grande minutaggio e anche l’Europa, il Cagliari lo venderà dopo il riscatto ma chiede cifre altissime per il momento.

La Fiorentina lo tiene in grande considerazione, anche se l’Inter è il club più vicino a lui, nonostante sia alle prese con la solita esigenza di plusvalenza in vista della chiusura del bilancio. Dal punto di vista tattico, Bellanova sarebbe un potenziale terzino di grande spinta ma molto da costruire in ritiro, qualora si creassero le condizioni per vederlo a Moena.