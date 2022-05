Da esubero a titolare: Amrabat è un punto fermo della Fiorentina del futuro

La parabola di Sofyan Amrabat negli ultimi mesi ha dell’incredibile. Durante lo scorso mercato di gennaio, il marocchino sembrava a un passo dall’addio direzione Tottenham: alla fine è però rimasto alla Fiorentina e Vincenzo Italiano gli ha dato sempre più spazio. La partita che ha fatto da sliding door è stata contro lo Spezia: prima l’errore in occasione del gol di Agudelo, poi la rete da fuori area che ha regalato ai suoi la vittoria.

Da lì è stato un crescendo di prestazioni, con l’apice toccato contro il Napoli al Maradona e in casa con Roma prima e Juventus poi. Amrabat ha giocato dal 1’ quattro delle ultime sei partite della Fiorentina, a discapito di Torreira che nell’ultima parte della stagione ha accusato alcuni fastidi che non gli hanno consentito di essere al top della forma. Il marocchino rimarrà a Firenze anche nella prossima stagione, su questo sembrano non esserci dubbi come scrive la Repubblica.