Da esubero viola a…semifinalista ad Euro 2020! Norgaard: “Non ho paura degli inglesi, vogliamo vincere”

Da oggetto misterioso viola a…semifinalista ad Euro 2020. E’ la storia di Christian Norgaard centrocampista danese del Brentford classe 1994. “Domani gli inglesi saranno 60.000? Non ho paura – ha dichiarato ai canali UEFA – anzi sarà fantastico. L’ambiente sarà ostile ma questo ci motiverà. Non andremo li solo per giocare ma vogliamo vincere”. Norgaard ha militato nella Fiorentina nella stagione 2018/19 con solamente sei presenze all’attivo nel nostro campionato.