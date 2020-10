Da Firenze al goal contro la Fiorentina, Santini: “Bellissimo segnare al Franchi come Batistuta. Questa è la mia città”

L’attaccante del Padova, di origine Fiorentina e che ha un passato nella cantera viola, Claudio Santini è intervenuto su PadovaGoal parlando dell’emozione di segnare al Franchi: “E’ stato bellissimo segnare al Franchi, è un’emozione che riesco a descrivere male, se la partita fosse stata a porte aperte la sensazione sarebbe stata ancora più bella. Segnare dove ha segnato Batistuta è stato incredibile, ho iniziato a giocare guardandolo come un ragazzino che imitarlo. Sono orgoglioso di aver fatto quello che ho fatto, con un po’ di fortuna e fiducia in più avrei potuto esordire anche in Serie A. Firenze la reputo la mia città, la adoro come città”.

0 0 vote Article Rating