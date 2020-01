Da goleador del centrocampo viola, Benassi può ritrovarsi a… Brescia

Nello spazio di un anno dal posto fisso nella Fiorentina, di cui era praticamente il goleador nonostante il ruolo da centrocampista, ad una possibile migrazione verso il nord Italia e Brescia in particolare. Secondo tuttosport.com infatti, la ricerca di un volto nuovo per la mediana da parte delle rondinelle si sarebbe soffermato su Marco Benassi, che Iachini però deve ancora valutare. Di certo c’è che con Montella, il classe ’94 ha giocato poco e poco avrebbe continuato a giocare. La valutazione sull’ex granata però non è così bassa, così come lo stipendio: due ostacoli che potrebbero frenare il club di Cellino.