Da grande dubbio a grande certezza

Il laterale destro della Fiorentina, Pol Lirola, dopo una partenza titubante vissuta tra il peso dell’investimento fatto dai viola su di lui a un ruolo da quinto mai svolto in carriera, ha visto crescere nettamente il proprio rendimento dall’arrivo di Iachini ed è diventato una certezza per la difesa della prossima stagione.

Si perché complice il futuro poco chiaro delle riserve Venuti e Ceccherini, il rebus da risolvere sulla fascia sinistra tra Dalbert e il ritorno di Biraghi, la non scontata conferma di Pezzella e le tante richieste per Milenkovic (anche se tutte rispedite al mittente) fanno della difesa un reparto sul quale ci sarà da lavorare (in attesa dell’ufficialità del rinnovo di Caceres) ma dove Lirola, da grande dubbio iniziale, si è trasformato in pedina inamovibile per la Fiorentina della prossima stagione.

In attesa di conoscere il finale di stagione e il nome del nuovo allenatore, Pol è riuscito a prendere la strada giusta per diventare quel grande terzino destro che mancava da troppo tempo in casa viola.