Da Gulan a Jovetic fino a Montiel: quanti affari con i Della Valle rischiano di inguaiare Ramadani!

Spalla di Pantaleo Corvino sul mercato un po’ in tutto il periodo della sua permanenza a Firenze, ma anche di Mario Cognigni, dato che la sua collaborazione durò anche nella fase Pradè: Fali Ramadani ha inciso su tantissime operazioni di mercato della Fiorentina negli ultimi quindi anni. La catena di affari con il club gigliato (ma non solo) è stato messo nel mirino di alcune indagini per riciclaggio e in particolare, secondo El Pais, sul banco degli imputati ci sono alcuni affari molto noti: quelli relativi ai vari Gulan, Kalinic, Savic, Seferovic, Jovetic e Montiel. Unico rimasto legato alla Fiorentina è proprio quest’ultimo, ora in prestito al Setubal in Portogallo.