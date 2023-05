Da insormontabile a sverniciato: qual è il vero Igor? Le riflessioni doverose della Fiorentina

Ha dovuto aspettare la sua terza stagione a Firenze per trovare una dimensione adatta a lui Igor Julio Dos Santos de Paulo, quella del centrale mancino. E dire che alla Fiorentina il brasiliano ci era arrivato come centrale a tre o addirittura esterno a cinque. Qualche mese di rodaggio prima di togliere il posto a Quarta, con una prepotenza e un’affidabilità insospettabili: nella seconda parte della scorsa stagione infatti, Italiano non poteva più fare a meno di lui.

Al classe ’98 però è mancata la continuità, quella che si vede quando c’è da confermarsi dopo un exploit e anzi, ultimamente il tecnico viola ha fatto affidamento anche su Ranieri. Per Igor diversi errori, con il picco negativo (si spera) raggiunto a Salerno. Probabile allora che il vero Igor sia una via di mezzo tra i due estremi di rendimento, il che pone il quesito sul tavolo della dirigenza viola: può essere lui il titolare della Fiorentina anche nella prossima stagione? Molto dipenderà anche da eventuali coppe europee e da un contratto che ha scadenza 2024, se pur con opzione.