Da Juric a Gattuso, ma c’è anche la suggestione portoghese e l’outsider di turno: Si accende la corsa alla panchina della Fiorentina

Da Juric a Gattuso, passando da De Zerbi e Fonseca. La Nazione ha fatto stamani una sorta di riepilogo per quanto riguarda la questione allenatore della Fiorentina in vista della prossima stagiona.

Su Fonseca leggiamo che si era parlato di Fiorentina, ben prima che il ciclone Mourinho si abbattesse sulla Capitale, sancendo di fatto la separazione tra i giallorossi e il club della Capitale. Sarebbe un altro allenatore lusitano sulla panchina viola, dopo Paulo Sousa, l’ultimo a lanciare i viola in testa alla classifica. Contatti diretti non ce ne sono stati. Solo rumors che in questo periodo non mancano.

Tra gli outsider si potrebbe inserire anche Dionisi, blindato però da Corsi dopo la promozione dell’Empoli in A.