Da Milano smentiscono: nessun contatto con Milenkovic, niente scambio con Paquetà

L’apprezzamento di Pioli per Nikola Milenkovic non è un mistero e da qui le voci che vorrebbero il Milan sul centrale serbo, che ha il contratto in scadenza tra due anni con la Fiorentina. Il rinnovo resta ancora da discutere ma in ambienti rossoneri si vociferava di un possibile scambio con Lucas Paquetà, cercato a gennaio proprio dal club viola. Secondo Piantemilan.it però, di contatti con Milenkovic non ce ne sarebbe stato alcuno, tanto da rendere improbabile lo scambio con il trequartista brasiliano.

