Da Moena alle prove generali in giro per l’Europa. In arrivo amichevoli di alto livello e una sfida per cuori forti

Ieri, in serata, la Fiorentina ha lasciato Moena, ormai storica tappa per i ritiri viola: è infatti l’undicesima estate trascorsa nella Fata delle Dolomiti. Sono stati giorni molto positivi, alimentati da un importante entusiasmo generale e dai tanti nuovi arrivi. Le amichevoli disputate, soprattutto le ultime due contro Trento e Triestina, non hanno tradito le aspettative. Si parla pur sempre di calcio molto lontano rispetto alla Serie A, ma i segnali di avvicinamento sono ottimi.

Adesso, Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi, rientrati a Firenze, si concedono due meritati giorni di riposo, per poi cominciare la seconda parte della preparazione martedì. Il giorno dopo, sarà la volta di un nuovo viaggio, stavolta all’estero, destinazione Austria. Per quei giorni, sono previste tre amichevoli “di lusso”.

Dal 27 luglio al 1° agosto la Fiorentina sarà a Innsbruck, dove affronterà il Galatasaray il 30 luglio alle ore 19. Dal 2 al 5 agosto, i viola si sposteranno in quel di Salisburgo. Il 3 agosto, alle ore 18, è prevista un test molto particolare a Grodig, contro la Nazionale del Qatar. L’ultimo spostamento sarà dall’Austria alla Spagna, perché alle ore 21 italiane del 6 agosto, la Fiorentina sarà ospite del Real Betis di Siviglia al Benito Villamarín. Sarà un’amichevole emozionante, per motivi che vanno oltre l’esito finale: nei verdiblancos, infatti, giocano due ex colonne viola come Germán Pezzella e Joaquín.

In aggiunta, Moena non ha ancora concluso la sua estate tinta di viola. Oggi arriva nei dintorni del campo sportivo ‘Benatti’ la Fiorentina Femminile: le ragazze di mister Panico affronteranno un lungo ritiro, da oggi al 7 agosto.