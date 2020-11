Da obiettivo estivo viola a “eroe” in Asia: la rivincita di Eder

Da obiettivo… a campione in Cina. Dopo esser stato vicino alla Fiorentina in estate, l’attaccante italobrasiliano Eder vince il campionato cinese con il Jiangsu Suning, squadra del Presidente dell’Inter. Eder, infatti, ha aperto le marcature dell’ultima gara contro il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro che perde il titolo grazie anche alla doppietta di Alex Teixeira.

Eder, avvicinatosi ai colori viola sul finire dell’estate, venne criticato molto in quanto non più giovanissimo e per l’alto ingaggio. Oggi diventa “eroe” in Asia con una vittoria che resterà nella storia.