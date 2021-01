Da obiettivo viola a rubare il posto a Fabian Ruiz, il riscatto di Demme

Già nello scorso inverno Diego Demme era indicato tra gli obiettivi della Fiorentina, vista la fine vicina del suo rapporto con il Lipsia e un’origine italiana che lo richiamava verso la Serie A. Su di lui però ancora maggior appeal ce l’aveva il Napoli (il suo nome non è casuale…) che lo aggiudicò per una decina di milioni. Tra fine del mercato estivo e l’inizio di questa nuova sessione, si è tornati a parlare proprio di Demme e di una sua possibile uscita dato che il minutaggio non era alto. Poi la svolta nelle ultime settimane e domani l’italotedesco potrebbe essere titolare, addirittura al posto di Fabian Ruiz: niente più mercato quindi e a maggior ragione niente più interesse viola.

