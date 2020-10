Da ora i club potranno opporsi alla convocazione dei propri tesserati in Nazionale, ma a certe condizioni. E la Fiorentina…

La FIFA ha preso una decisione definitiva per provare a ridurre i casi di contagio fra i calciatori. Da oggi per tutto il 2020 i club potranno opporsi alla convocazione dei propri calciatori con le rispettive Nazionali nelle competizioni FIFA (per esempio le qualificazioni al mondiale Qatar 2022) se si presentano le seguenti condizioni:

-è previsto un periodo obbligatorio di quarantena o autoisolamento di almeno cinque (5) giorni all’arrivo nel paese del club che ha l’obbligo di cedere il giocatore a una nazionale o il luogo in cui si svolgerà una partita della nazionale;

– c’è una limitazione al viaggio da o verso una delle due località di cui sopra;

– ai giocatori di una nazionale non è stata concessa un’esenzione specifica dalle autorità competenti in merito alle suddette decisioni.

Caceres è stato convocato dall’Uruguay per le prossime partite della nazionale contro Cile e Ecuador, Pezzella è stato inserito qualche settimana fa nella lista preliminare dei convocati per i match dell’Argentina contro Ecuador e Bolivia. Da capire se la Fiorentina potrà intervenire sulle due convocazioni, specialmente quella del capitano viola visto le norme vigenti in Argentina. Non convocato invece Pulgar con il Cile, la quale convocazione sarebbe stata la più a rischio (al di là delle sue precarie condizioni fisiche).