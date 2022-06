Da Ortiz a Cistana: le opzioni per rimpiazzare anche un deludente Nastasic

Difficilmente la Fiorentina punterà ancora su Matjia Nastasic, un ritorno pessimo, quasi trasparente dopo gli anni in Premier e Bundesliga, ma propedeutico per il mini rinnovo di Milenkovic. ‘Scontato’ l’anno di ri-accoglienza del classe ’93, alla rosa viola serve un quarto centrale arruolabile e affidabile anche tecnicamente: La Nazione traccia due profili, da un lato il brasiliano Leo Ortiz del Bragantino, che ha una valutazione di 10 milioni di euro, dall’altro Andrea Cistana, obiettivo storico di tanti club ma rimasto sempre a Brescia in Serie B. Sono rispettivamente un classe ’96 e un classe ’97 ma per entrambi servirebbe un piccolo investimento.