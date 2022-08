Da partente a titolare contro il Napoli? Kouame sgomita per il posto in attacco

Tanti i dubbi per Vincenzo Italiano in vista della partita di questa sera tra Fiorentina e Napoli. Gli acciacchi di un inizio di stagione pieno si fanno sentire e le assenze di Duncan e Gonzalez peseranno. Proprio per sostituire l’argentino, l’allenatore viola starebbe pensando di dare una chance dal primo minuto a Christian Kouame, attaccante al centro di diverse voci di mercato in queste ore.

L’ivoriano è già partito dal primo minuto contro la Cremonese, sfoderando un’ottima prova. Insieme a lui Jovic e Sottil, con la pista Ikoné che però rimane viva. A riportarlo è Il Tirreno.