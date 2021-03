Da Prandelli a Iachini: Come cambia la Fiorentina. Scatta la rivoluzione? Ecco cosa possiamo aspettarci

Quando la Fiorentina è passata da Iachini a Prandelli, ci aspettavamo diversi cambiamenti sostanziali. E in principio, il tecnico di Orzinuovi qualcosa aveva provato a fare, come ad esempio la difesa a quattro.

Una strada però lasciata in fretta dallo stesso Prandelli per tornare a quella a tre che aveva impostato il suo predecessore. C’è stata dunque una riproposizione in loop (partita con il Milan a parte) del 3-5-2 dal quale ripartirà Iachini in questa sua seconda esperienza a Firenze.

Scatta la rivoluzione? No, davanti a questa domanda la risposta è semplice. Semmai ci aspettiamo che giocatori come Amrabat e Biraghi possano tornare ad avere spazio come titolari, a differenza di quanto è accaduto nel corso delle ultime settimane. Le condizioni che sono cambiate da ottobre, quando se n’è andato Beppe, ad oggi sono che un centravanti su cui puntare c’è (Vlahovic) e che Martinez Quarta è diventato inamovibile nel reparto arretrato.