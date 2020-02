Da presidente a professore: Commisso in cattedra per parlare di business e sport

Si terrà mercoledì 12 febbraio la lectio magistralis presieduta da Rocco Commisso intitolata “Rocco Commisso: a business success story between the American and the Italian cultures”. Il presidente viola incontrerà nell’Auditorium Spadolini di Palazzo del Pegaso a Firenze alcuni studenti americani per parlare della sua storia imprenditoriale che lo ha portato fino nel capoluogo toscano. Business, management, rapporti interculturali, sport e tati altri temi saranno toccati dal patron Commisso durante l’incontro.