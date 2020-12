Da prossimo alla panchina viola, ad alunno allenatore insieme a Montolivo: il caso De Rossi

Questa mattina è stato inaugurato, in maniera telematica, il nuovo corso per allenatori indetto dalla FIGC. Una classe ricca di allievi importanti tra cui tanti ex viola da Christian Vieri a Alessandro Matri passando per Giampaolo Pazzini, David Pizarro e Riccardo Montolivo.

Tra questi spunta anche il nome di Daniele De Rossi che, lo scorso anno, qualcuno accostò alla panchina della Fiorentina. Da prossimo allenatore ad allievo il passo è breve.

Questo l’elenco completo dei gli allievi ammessi a seguire le lezioni: Ignazio Abate, Federico Balzaretti, Gianluca Curci, Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Alessandro Matri, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini, David Pizarro, Stefano Torrisi e Christian Vieri.