Da quella che poteva essere una divisione prematura a…valore aggiunto

L’avventura di Iachini sulla panchina della Fiorentina è stata un’altalena di emozioni. Arrivano nel dicembre 2019 per salvare i viola, ci è riuscito perfettamente nel post-lockdown. A quel punto, forse le strade tra il tecnico e i viola si sarebbero dovute dividere, ma così non fu, con la Fiorentina costretta ad esonerarlo dopo 8 giornate, con ancora velleità da alta classifica. Come scrive Calciomercato.com, dopo un girone negativo e le dimissioni di Prandelli, però, non c’era scelta più saggia da fare che tornare a bussare al buon Beppe, che di lotte nei bassifondi della classifica se ne intende, e può rivelarsi un valore aggiunto.