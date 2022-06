“Da questo punto di vista siamo tranquillissimi” la Fiorentina ostenta serenità sul rinnovo di Italiano

Il nuovo contratto di Italiano? Sembra esserci molta serenità su questo argomento all’interno della società gigliata.

“Da questo punto di vista siamo tranquillissimi” è questa la versione che trapela dal club di Commisso e che viene riportata stamani da Tuttosport.

Però ancora la fumata bianca non è arrivata e ci sarebbero alcuni punti da dirimere ancora. In particolare sempre sul media citato si legge che sul potenziamento della rosa vi sia ancora distanza: il club ha parlato di quattro acquisti, mentre Italiano ne auspicherebbe di più, se non il doppio, quasi.