Da Ribery a Maxi Olivera: il tesoretto nascosto della Fiorentina

Su La Nazione di oggi si parla dei giocatori della Fiorentina in scadenza di contratta al termine della stagione. Mentre Prandelli e i suoi lotteranno per una salvezza tranquilla, la dirigenza dovrà sedersi ad un tavolo per un programmare il futuro. A giugno termineranno i contratti di Ribery (4 milioni a stagione), Borja Valero (1 mln), Caceres (1 mln) e Maxi Olivera (500mila euro). All’orizzonte si profila una ristrutturazione che potrebbe permettere alla Fiorentina un risparmio importante se non ci dovessero essere rinnovi.

A prescindere dai suddetti giocatori, sarà un calciomercato movimentato in casa gigliata. Anche perché sono tanti i calciatori della Viola in scadenza nel 2022: oltre a Milenkovic e Pezzella, anche Benassi, Saponara, Callejon, Eysseric e Bonaventura. Tanto lavoro per la dirigenza, che potrebbe avere tra le mani un tesoretto nascosto da reinvestire sul mercato.