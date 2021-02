Da Ribery a Vlahovic: La Fiorentina apre l’agenda dei rinnovi

Chiuso il mercato di gennaio con gli innesti di Kokorin e Malcuit, la Fiorentina può finalmente concentrarsi esclusivamente sul campo. Rispetto a qualche settimana fa, la classifica è decisamente più tranquilla e ci sono i margini per sperare in un finale di stagione tranquillo.

Tra qualche settimana, però, la Fiorentina dovrà pensare anche alla situazione dei rinnovi di contratto. A cominciare da Ribery, in scadenza di contratto a fine stagione, a cui sia Commisso che Pradè non hanno chiuso le porte in faccia: lo stesso discorso, almeno a livello temporale, vale per Caceres.

Poi sarà la volta di Milenkovic e Pezzella: i due difensori dal gennaio 2022 potranno accordarsi a zero con qualsiasi altra squadra e per la Fiorentina non sarà facile sbrogliare la matassa. Per Borja Valero, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, potrà essere esercitata l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Le prossime settimane saranno importanti anche per lavorare sul prolungamento di Vlahovic, in scadenza nel 2023. Commisso ha detto pubblicamente di non volerlo cedere, ma serve arrivare ad un’intesa per blindarlo ulteriormente alla Fiorentina.