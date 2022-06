Da Roma e Milano, due nomi per rinforzare l’attacco viola

Non è priorità, ma gli uomini di mercato di Commisso ci stanno comunque lavorando tra una trattativa e l’altra, e due sono i nomi presi in considerazione per l’esterno d’attacco: Stephan El Shaarawy e Samu Castillejo. Entrambi in uscita dai rispettivi club, l’esterno della Roma è uno che ciclicamente torna ad essere associato alla Fiorentina, poi per un motivo o per l’altro il club viola non ha mai affondato il colpo.

I giallorossi con un’offerta valida lo fanno partire, ma quell’offerta non è ancora arrivata almeno da Firenze. Destinazione Spagna (lo ha cercato il Valencia di Gattuso) sembra essere comunque il finale dell’esperienza al Milan per Castillejo: il 27enne di Malaga per caratteristiche sarebbe adatto a dare equilibrio alle due fasi del gioco di Italiano e intanto resta lì tra i pensieri di mercato. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.