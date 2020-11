Da Sarri a D’Aversa: Tutto è possibile (però dopo Parma). Prandelli, la soluzione del cuore

Tutti sotto pressione, di nuovo. Iachini e il suo staff tecnico sono tornati sotto i riflettori e già si guarda a quello di Parma come un test significativo in chiave allenatore. Su La Nazione in questo senso si legge che, ribadito che la Fiorentina ha comunque ancora sotto contratto Montella, i nomi su cui si potrà tornare in caso di svolta tecnica sono quelli in gran parte circolati nelle scorse settimane.

L’idea Sarri è la più stimolante anche se tutto dipende sempre dal legame che l’allenatore ha con la Juventus. Le parti stanno lavorando per arrivare alla rescissione del contratto ma le clausole da discutere sono tante e non è ancora detto quando il tecnico toscano potrà liberarsi dal ricco contratto con i bianconeri.

Riprende quota la candidatura di Mazzarri e arrivare ad un accordo con l’ex del Toro potrebbe non essere un problema. Molta attenzione anche verso D’Aversa che l’estate scorsa ha lasciato la guida del Parma. Il tecnico potrebbe accettare di affrontare l’avventura viola in corsa, con l’obiettivo di programmare da subito il prossimo campionato. Prandelli potrebbe essere invece la soluzione del cuore.