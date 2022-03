Da Sene a Saltalamacchia, fino a…Chiesa. La Fiorentina Under 18 di Papalato debutta al Torneo di Viareggio

Oggi alle ore 15 la Fiorentina debutterà nel prestigioso Torneo di Viareggio, che finalmente ritorna a disputarsi dopo 2 anni di stop. I ragazzi viola sfideranno i nigeriani di Alex Transfiguration. Alla competizione prenderà parte la formazione viola degli Under 18, guidata da mister Christian Papalato. Attualmente quarta in classifica e saldamente in zona playoff, la compagine dei ragazzi gigliati nati dal 2004 in poi può vantare alcune interessanti individualità.

La Rosa e i calciatori già saliti in Primavera

In difesa il 2005 Romani ha già fatto il proprio debutto con la Primavera, formazione con cui gioca stabilmente dall’infortunio occorso a Lucchesi. Centrale mancino di ottima personalità, Romani ha già toccato quota 10 presenze. Anche il centrale 2004 Biagetti si è già affacciato un paio di volte al piano di sopra. Buona fisicità e personalità, il 2005 Saltalamacchia può agire sia da centrale, anche in una retroguardia a 3, che da centrocampista.

Buona finora la stagione di Lorenzo Aprili, autore di 5 reti. Mezzala offensiva o trequartista, è un elemento interessante e già convocato anche da Aquilani. Ormai certezze della Primavera Favasuli e Amatucci. Il primo è un calciatore di piede destro naturale molto bravo a partire da sinistra per accentrarsi e cercare l’assist o il tiro, dotato di grandissima velocità e dribbling. Amatucci è una mezzala o centrale di centrocampo di ottima qualità e doti notevoli di recupero palla, nonostante una fisicità limitata sa farsi valere nei duelli.

Bomber incontrastato della formazione Under 18 è il senegalese Fallou Sene. Sono 19 le reti dell’attaccante, che sta letteralmente trascinando la propria formazione. Punta di grande struttura e buona tecnica, Sene nella stagione in corso sta evidenziando un’enorme crescita. Il calciatore viola sta segnando un po’ in tutti i modi, dimostrando grande freddezza dal dischetto e doti di leader che gli sono valse spesso la fascia di capitano. A supportarlo, l’ungherese Denes, ex Honved, e Falconi, calciatore talentuoso spesso salito anche con la Primavera. Presente in rosa anche il figlio e fratello d’arte Lorenzo Chiesa: decisamente poco lo spazio per lui in stagione finora.