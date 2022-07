Da Senesi ad Alderete passando per Marlon: Il prossimo colpo sarà al centro

Dopo i recenti colpi in entrata (ancora alcuni da ufficializzare) la Fiorentina si concentrerà sulla difesa. Considerando che Milenkovic non ha rinnovato il contratto in scadenza 2023, perché destinato come Dragowski a svestire la maglia viola.

I venti milioni (e comunque non sotto i quindici) chiesti dalla club viola hanno un punto d’arrivo che si chiama Inter, non da oggi, ma prima i nerazzurri devono cedere Skriniar per dare forma all’accordo in essere e, semmai, questo potrebbe favorire l’inserimento di altre società. Che Milenkovic lasci Firenze non è però in discussione e da Senesi ad Alderete passando per Marlon la Fiorentina ha la soluzione in ponte. Poi, un altro centrocampista e le rifiniture dopo Moena: e anche il 30 per cento che manca sarà aggiunto. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.