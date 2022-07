Da sfrecciare sulla fascia destra del Benatti a quella degli stadi della serie cadetta? Il futuro di Pierozzi è adesso

Niccolò Pierozzi è una delle sorprese più piacevoli della Fiorentina dal ritiro di Moena. Dopo gli 8 gol in Lega Pro nella passata stagione con la maglia della Pro Patria, Vincenzo Italiano ha deciso di portarlo per la preparazione della Prima Squadra. Nelle prime uscite amichevoli, il laterale destro ha lasciato tutti a bocca aperta: le sue sgroppate sulla fascia, i suoi cross e anche una rete hanno acceso l’interesse di club della serie cadetta.

Secondo quanto raccolto da FiorentinaNews.com, infatti, il futuro prossimo del giovane terzino viola dovrebbe concretizzarsi in Serie B. Un salto di categoria importante, quindi, rispetto alla C dell’anno scorso. La società viola, come noto, ha individuato in Dodò il titolare della corsia destra e in Venuti la sua valida riserva. Pierozzi è pronto ad andare a farsi le ossa nella serie cadetta, sperando di ritrovarlo ancora più forte al suo ritorno.