Da tabù a ‘fattore’: il sorprendente cambio di rotta della Fiorentina sui gol da calcio d’angolo

In casa Fiorentina, si è finalmente invertita una tendenza, a una velocità francamente impensabile. Andando semplicemente a memoria, prima di Fiorentina-Heart of Midlothian, l’ultimo gol arrivato da situazione di calcio d’angolo è quello di Milenkovic in Coppa Italia contro il Benevento. Dicembre 2021. Sono passati ben 10 mesi senza segnare da corner. Allargando ancora di più la lente d’ingrandimento, l’ultima situazione in Serie A risale al 20 novembre 2021, alla rete di Duncan in Fiorentina-Milan.

Ebbene, vista la rarità dell’evento, l’inversione a U della Viola è a dir poco curiosa e inattesa. Il tabù viene sfatato nel 5-1 agli Hearts, con la prima rete del match, di Jovic su cross di Biraghi. Passano nove giorni e ne arriva un’altra, contro l’Inter, sempre del numero 7, che mette dentro il momentaneo 3-3 in spaccata. E adesso, per la Fiorentina, sono arrivati addirittura due gol da corner consecutivi: Milenkovic contro lo Spezia e Cabral contro l’RFS. Caso o meno, il calcio d’angolo sembra sempre meno un tabù e la Fiorentina ha finalmente (ri)trovato un’altra via per arrivare al gol.