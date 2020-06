Da tappa intermedia a top club di riferimento: la volontà di Commisso per riportare la Fiorentina ai vertici

La Fiorentina come punto di riferimento e non come tappa intermedia dei giocatori . Questo è uno dei punti fondamentali per la crescita della sua squadra e della sua società. Per farlo serve arrivare al top e dimostrare di poter competere con tutti almeno a livello italiano. In questi ultimi tempi, anche dei diretti interessati o dai rispettivi procuratori, abbiamo sentito dichiarazioni più volte a un futuro incerto chissà dove invece che una lunga carriera a Firenze. Di certo, il concetto romantico di bandiera ormai esiste solo nelle favole calcistiche di qualche tempo fa, ma anche il pensare sempre alla Fiorentina come tappa di passaggio dopo un po’ diventa pesante per l’ambiente. Serve tornare tra le grandi del calcio italiano, anche perché a Firenze, come città e ambiente, non serve molto altro per convincere un giocatore a venire e rimanere qui.

