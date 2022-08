Da terza a prima scelta in un’estate: il destino di Maleh legato anche al mercato in entrata

L’anno scorso era partito da underdog all’interno della rosa della Fiorentina, senza pretese e con la voglia di affacciarsi per la prima volta alla Serie A: davanti nelle gerarchie aveva Castrovilli e Duncan, anche se poi la posizioni delle mezzali è sempre stata variabile per Italiano. E Youssef Maleh il suo l’ha fatto anche con 3 gol tra campionato e Coppa Italia.

L’estate 2022 l’ha portato e lo sta portando invece a sobbarcarsi di compiti quasi estremi per lui, ad oggi quasi unico interprete mancino in quella zona in attesa del rientro di Duncan quantomeno. Nelle amichevoli di livello e ieri con la Cremonese, una prova piuttosto sbiadita per l’italomarocchino che fatica a imporsi fisicamente e a svettare dal punto di vista tecnico. Il mercato, con la mezzala che manca da integrare in rosa, potrebbe metterlo ulteriormente alla prova in tal senso.