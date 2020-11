Da titolare a dimenticato in panchina: la scelta di Iachini su Vlahovic

Tolta la partita contro la Roma, in cui Iachini aveva scelto l’attacco leggero, Dusan Vlahovic era partita da titolare nelle ultime tre partite di campionato della Fiorentina. E tutto faceva presagire che il tecnico viola l’avrebbe schierato dal 1′ anche contro il Parma, al fianco di Ribery. E invece è rimasto in panchina, non solo all’inizio della sfida ma anche a gara in corso e non è subentrato in campo.

Sorprende la scelta del tecnico viola, che ha preferito far subentrare un Cutrone che non è mai partito dall’inizio. Ma che è sempre in cima alle gerarchie di Iachini quando si tratta delle sostituzioni. Gerarchie che alla settima giornata di campionato appaiono ancora piuttosto confuse: Iachini sembra ancora alla ricerca della quadratura del cerchio.