Da tre a zero: l’asse di mercato che vede in bilico il futuro di tutti i polacchi della Fiorentina

La Fiorentina, ad oggi, ha due giocatori della Polonia in rosa: Bartłomiej Drągowski e Krzsysztof Piątek. Potenzialmente, questi potrebbero essere anche tre; dipende tutto da cosa si vuole fare con il centrocampista Szymon Zurkowski, in forza all’Empoli. I viola polacchi, tuttavia, rischiano di diventare zero. E ci sono possibilità concrete.

Secondo quanto riportato da Sport.pl, Drągowski ha già le valigie in mano ed è conteso da Reims ed Espanyol: la Fiorentina non va oltre i 5 milioni di € come richiesta. Per quanto riguarda gli altri due calciatori, il futuro di Piątek sembra essere già tracciato e ben lontano da Firenze, dato che la Viola non è disposta a fare uno sforzo per acquistarlo a titolo definitivo. La situazione intorno a Zurkowski è ancora incerta: l’Empoli presenterà un’offerta più bassa della cifra per il diritto di riscatto non esercitato, sta alla Fiorentina decidere.