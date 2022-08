Da un numero 72 all’altro: per rimpiazzare Barak, l’Hellas Verona si avvicina a un ex Fiorentina. La situazione

L’Hellas Verona non ha passato un’estate facile. Molti pezzi pregiati della scorsa stagione hanno salutato la piazza, compreso l’intero tridente d’attacco: Simeone, Caprari e Barak, che ha scelto la Fiorentina. Gli scaligeri studiano il colpo giusto sulla trequarti per rimpiazzare il ceco. Il profilo giusto potrebbe arrivare dall’Atalanta.

Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, il Verona cerca Josip Ilicic, che non fa più parte dei piani di Gasperini. Lo sloveno ex Fiorentina ha un ingaggio di circa 1,8 milioni di € a stagione; il compito non facile della società gialloblù sarà trattare con lui per trovare un prezzo più agevole. A quel punto, l’Atalanta potrebbe liberarlo gratis.