Da un possibile addio alla maglia da titolare: Pulgar in cerca di riscatto

Durante la sessione di mercato appena terminata, il nome di Erick Pulgar è stato spesso discusso in ottica di un addio alla Fiorentina. Alla fine, però, nonostante le offerte arrivate sulla scrivania dei dirigenti viola, si è deciso di non cedere il cileno. Acquistato dal Bologna nell’estate del 2019 per dieci milioni di euro, non è quasi mai riuscito a prendersi le chiavi della mediana viola. Ed è finito subito nel mirino della critica, schiacciato forse da delle responsabilità più grandi di lui.

Per una strana coincidenza, Pulgar è passato da potenziale partente a titolare nella prossima partita della Fiorentina. Contro l’Inter, vista la squalifica di Castrovilli, dovrebbe toccare a lui la terza maglia da titolare al fianco di Amrabat e Bonaventura. A meno che Prandelli non decida di puntare su Borja Valero: e questa sì che sarebbe l’ennesima bocciatura per il cileno.