Da un possibile addio di Commisso al vicino accordo per lo stadio a Campi. Cosa è successo veramente?

Solo pochi giorni fa alcuni giornali parlavano di un possibile addio di Rocco Commisso che, deluso dalla situazione stadio, avrebbe pensato di lasciare la società viola solo dopo un anno. Dalla società viola non erano arrivate le smentite aspettate, anche sulla notizia rimaneva quel velo di improbabilità che non aveva convinto tutti. Ieri la notizia: la Fiorentina è vicina a trovare un accordo per l’acquisto dei terreni a Campi Bisenzio per la costruzione di un nuovo stadio. Un lavoro sotto traccia, come quello fatto per il Centro Sportivo a Bagno a Ripoli, che dura già da qualche settimana, con Joe Barone che aveva incontrato la famiglia Casini già altre volte prima di ieri.

Che sia stato lo stesso Commisso a voler dare una sterzata decisiva alla questione stadio “minacciando” l’addio e convincere la politica fiorentina? Comunque sia il presidente viola sembra aver trovato la forza per chiudere definitivamente l’infinita diatriba sullo stadio. Per gli amanti della storia vi lasciamo qui il riassunto di tutto quello che è successo in questi tredici anni di tira e molla, con la speranza che questo sia lo “strattone” decisivo.