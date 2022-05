Da Vincenzo a Vincenzo. Italiano sulla scia di Montella punta traguardi importanti. E intanto colleziona numeri che non si vedevano da tempo al Franchi

In attesa di Fiorentina-Juventus, ultimo match casalingo della stagione dei gigliati, la squadra di Vincenzo Italiano può già vantare dei numeri importanti tra le mura amiche. Con la vittoria contro la Roma di lunedì scorso infatti, i viola hanno conquistato ben 38 punti al Franchi. Dopo 18 gare interne, si tratta del miglior risultato dalla stagione 2012-13, quando Vincenzo Montella conquistò il quarto posto e la qualificazione all’Europa League.

In attesa delle ultime due gare stagionali, la Fiorentina e Firenze intanto hanno ritrovato un feeling che mancava ormai da tempo. In casa solo l’Inter (40) è riuscita a racimolare più punti di Biraghi e compagni (38). I viola tra le mura amiche hanno conquistato più punti del Milan capolista (37), ma adesso, in attesa del big match contro la Juventus al Franchi, la squadra di Italiano è attesa dalla difficile trasferta di Marassi. Servirà lasciare per un attimo lo smoking elegante nell’armadio ed indossare piuttosto l’armatura da combattimento, perchè contro la Sampdoria lunedì prossimo per la Fiorentina sarà battaglia vera.