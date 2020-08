Dabo ad un passo da una neopromossa: alla Fiorentina un giovane

Bryan Dabo si avvicina al Benevento. Il centrocampista 28enne di proprietà della Fiorentina ha terminato la passata stagione in prestito alla Spal e adesso può andare a rinforzare il centrocampo della neopromossa. Come riportato da Sky Sport, si aspetta dunque solo la conclusione di quest’operazione. Un’operazione in cui dovrebbe essere incluso un giovane: si tratta del 2003 Davide Gentile (terzino destro) che quindi percorrerebbe il percorso inverso, verso la Fiorentina.

