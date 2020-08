Dabo è pronto a tornare: “Firenze, ci vediamo presto”

Scaduto il prestito alla SPAL, Bryan Dabo è pronto a tornare alla Fiorentina in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Il centrocampista burkinabe si trova adesso in vacanza, ma nei prossimi giorni è atteso a Firenze, come si evince dalla didascalia del suo post pubblicato su Instagram: “Firenze ci vediamo presto“.

