Dabo e Semplici fanno uno scherzetto a Gasperini: impresa della Spal a Bergamo. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 20esima giornata di Serie A si è chiusa con il posticipo del Monday Night tra Atalanta e Spal. Una giornata che finisce con la sorpresa, visto che la squadra di Semplici è riuscita ad espugnare il Gewiss Stadium per 2-1. Una vera e propria impresa, considerato che nelle ultime due partita in casa la Dea aveva vinto per 5-0 sia contro il Milan che contro il Parma. Atalanta in vantaggio al quarto d’ora con il tacco di Ilicic, abile a battere Berisha con un colpo di tacco su assist di Zapata. Lo stesso colombiano colpisce il palo poco dopo, imitato da Petagna in chiusura di primo tempo. Nella ripresa passano dieci minuti e la Spal pareggia con Petagna, dopo la bella azione sulla sinistra di Reca. Al quarto d’ora arriva il gol del sorpasso spallino, firmato dal tiro dal limite di Valoti. Nel finale di partita l’Atalanta si getta alla ricerca del pareggio, ma è tutto inutile: la Spal vince e dà un senso al proprio campionato, la Dea perde la seconda partita di fila dopo la sconfitta di Firenze.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 51, Inter 47, Lazio 45, Roma 38, Atalanta 35, Cagliari 30, Milan, Parma 28, Torino 27 Verona 26, Fiorentina, Napoli, Udinese, Bologna 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia, Spal 15, Genoa 14.