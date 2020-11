Dabo: “Ho amato fin da subito la Fiorentina e Firenze. Hanno un potenziale enorme”

L’ex Fiorentina Bryan Dabo è intervenuto su OttoPagine parlando della sfida di domenica: “Siamo costretti a fare risultato, questo è fuori discussione. La Fiorentina resta una grande società, ha un potenziale enorme che non ha ancora sfruttato. È un peccato per loro, considerato che la qualità non manca così come giovani interessanti che sono capaci di fare grandi partite”

E sull’esperienza: “Per me è stata una grande esperienza, soprattutto perché per la prima volta giocavo in una società importante. In Francia ho vestito la maglia del Saint Etienne, altro club molto famoso, ma non è come la Fiorentina. Ho amato sin da subito la città e la tifoseria, mi sono trovato molto bene. Mi farà un bell’effetto tornare al Franchi”.