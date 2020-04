Dabo, un finale infelice ed un futuro che non parla viola

Un addio in sordina, dopo una progressiva uscita di scena. Bryan Dabo nello scorso mercato invernale ha salutato la Fiorentina prestito, passando alla Spal. Il centrocampista africano, arrivato a Firenze per 3 milioni e mezzo di euro, non si è rivelato all’altezza delle aspettative. Un centrocampista ruvido, di straripante fisicità ma qualità tecniche e tattiche non all’altezza di una compagine come la Fiorentina. Il classe ’92 del Burkina Faso è finito fuori rosa con l’avvento di Daniele Pradè, non solo per motivi tecnici. Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, il comportamento di Dabo non è stato all’altezza negli ultimi mesi passati a Firenze, soprattutto fuori dal campo.

Il rapporto del ragazzo con i tifosi fiorentini è sempre stato ottimo, perché al di là degli evidenti limiti il giocatore ha sempre dato il massimo in campo. Nel giugno 2021 il contratto del calciatore scadrà, ma già da questa estate il centrocampista saluterà la Fiorentina. Da capire se tornerà in Francia oppure possa esserci qualche squadra interessata a lui in Italia, ma quel che è certo è che l’avventura a tinte viola del roccioso calciatore è da considerarsi terminata.