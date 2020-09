Dagli USA pronti i ritorni di Commisso e Friedkin. La corsa dei presidenti per le prime delle rispettive squadre

Sono ormai mesi che il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è confinato negli USA, lontano da Firenze e dalla sua Fiorentina. L’emergenza Covid e i numerosi casi in America non gli hanno consentito il rientro in Italia. L’assenza del tycoon americano si è fatta sentire, nonostante sia stato sempre in contatto con Barone e con tutta la squadra. Il desiderio di Commisso però è quello di poter presenziare alla prima uscita casalinga della sua Fiorentina, fissata per sabato 19 settembre contro il Torino. La partita andrà in scena al Franchi e siamo certi che farà di tutto per non mancare all’occasione.

Il patron viola però non è il solo ad avere in agenda il rientro dagli USA. Come riportato da calciomercato.com anche Dan e Ryan Friedkin sbarcheranno nella capitale entro il fine settimana. Il neo presidente della Roma ha infatti in ponte il famoso caffè con Totti, bandiera della Roma destinato al ritorno in dirigenza. La data da non mancare per il magnate americano è quella del 27 settembre, giorno del 44° compleanno di Totti, oltre al giorno in cui si giocherà Roma-Juve all’Olimpico per la prima in casa.