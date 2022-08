D’Agostino: “Amrabat alla grande, non è detto che debba esserci per forza un regista. Barak ha il gol nel sangue”

Il doppio ex giocatore di Fiorentina e Udinese, Gaetano D’Agostino, ha parlato a Radio Toscana: “Con il Napoli Amrabat ha giocato alla grande. Non è detto che una squadra debba giocare per forza con il regista. Molte squadre, penso ad esempio al Milan, usano le fasce per sviluppare il gioco. Barak? Dà fisicità, qualità e ha il gol nel sangue. Gli serve tempo per adattarsi al modulo, ha compiti di inserimento ma anche di pressing”.

Continua così l’ex centrocampista gigliato: “L’Udinese è una squadra molto fisica, anche la Fiorentina lo è ma i friulani di più e per questo la Viola dovrà stare attenta. Chi ha fatto il mercato migliore tra le squadre in lotta per l’Europa? Dico la Roma, non ha speso tanti soldi per i cartellini andando a prendere tutti parametri zero di livello. Avevano bisogno di alternative e hanno colmato queste lacune”.