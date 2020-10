D’Agostino: “Amrabat non può fare il regista, è un moto perpetuo. Castrovilli? Due anni fa dissi che sarebbe potuto diventare una delle mezzali più forti d’Europa”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Gaetano D’Agostino, ha parlato così a Lady Radio: “Regista? Tutto dipende dalle richieste di Iachini. Ci vorrebbe un nuovo Pizarro: il cileno lo rivedo in Bennacer del Milan, che è davvero un gran giocatore. Quelli che li hanno se li tengano stretti, vista la penuria di calciatori in quel ruolo. Amrabat? Non mi piace da regista, è un portatore di palla. Deve essere propenso alla ripartenza e all’intercettare i palloni. I tempi di gioco del marocchino sono diversi, è un moto perpetuo. Ho la sensazione che il regista debba aiutare la prima uscita: la Fiorentina non ha tre difensori bravi nel giocare il pallone. Poi sulla trequarti Iachini ha giocatori in grado di creare la superiorità numerica. Castrovilli? Due anni fa dissi che sarebbe potuto diventare una delle mezzali più forti d’Europa. Deve continuare a crescere, per me può anche fare il trequartista. Callejon? Al Napoli ha dimostrato di essere forse il giocatore più forte d’Europa nell’attaccare gli spazi. Spalle alla porta non lo vedo bene, ha bisogno di palloni a terra: in questo caso, sì che ci vorrebbe il regista”.

