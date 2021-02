D’Agostino: “I giocatori che ha la Fiorentina non vanno bene per Sarri, la squadra va rivoluzionata e bisogna dargli il tempo che la Juventus non gli ha dato. Con Commisso una Fiorentina che soffre pur spendendo”

L’ex centrocampista della Fiorentina (adesso fa l’allenatore al Lecco) Gaetano D’Agostino, è intervenuto all’interno di CasaViola, trasmissione andata in onda su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Proprio sul tema tecnico ha espresso la sua analisi interessante: “Prandelli ha scritto la storia a Firenze, però è innegabile che con Iachini prima e lo stesso Prandelli adesso stanno avendo problemi, non ci sono stati risultati positivi. E’ normale dunque che circoli il nome di Sarri“.

Poi ha aggiunto: “Sappiate che i giocatori che la Fiorentina ha in questo momento non vanno assolutamente bene per lui. La squadra andrebbe rivoluzionata. E in più c’è da sapere che ci vogliono due anni almeno per vedere applicati i suoi principi di gioco. Tempo che la Juventus non gli ha dato. Firenze è una piazza esigente ed è abituata a raggiungere obiettivi importanti. In questi due anni con Commisso ho visto una Fiorentina che soffre pur spendendo”.