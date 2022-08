D’Agostino: “Il marchio di fabbrica di Italiano è dominare le partite. La Fiorentina…”

Giovedì la Fiorentina affronterà il Twente nel ritorno dei preliminari di Conference League, mentre domenica la squadra di Vincenzo Italiano affronterà il Napoli al Franchi. Della sfida contro la squadra di Luciano Spalletti ne ha parlato l’ex centrocampista viola Gaetano D’Agostino sulle frequenze di 1 Station Radio.

“Sarà una partita molto aggressiva: la Fiorentina proverà a non far giocare il Napoli, se agli azzurri lasci il tempo di pensare sanno fare male. Il marchio di fabbrica di Italiano è voler dominare le gare, ma non sempre ci riesce. Spalletti? E’ stato bravo a far capire fin da subito le sue richieste ai nuovi arrivati. I partenopei sono una squadra consapevole dei propri mezzi e delle proprie idee”.