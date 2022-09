D’Agostino: “Italiano fa un grandissimo lavoro: si vedono le idee, ma manca chi le concretizza. Al posto di Vlahovic…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Gaetano D’Agostino ha parlato a Tuttomercatoweb.com, commentando la prima partita della Viola in Conference League. Ha sottolineato, soprattutto, la difficoltà nel fare gol: “L’attaccante porta tanti punti se fa gol. Da sempre, è un investimento costoso. Diciamo che il modo di giocare di Italiano stanca molto i giocatori: ne risentono gli esterni, che non arrivano lucidi alla fine dell’azione. E se i centravanti non la buttano dentro… Manca un po’ di fiuto del gol nel DNA“.

E aggiunge: “Italiano fa un grandissimo lavoro, ma non riesce (per ora) a trasformare le idee e il calcio offensivo in gol. Al posto di Vlahovic, avrei investito per una singola punta, ma sono opinioni”.