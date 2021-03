L’ex centrocampista della Fiorentina Gaetano D’Agostino ha parlato così a Lady Radio: “Ho visto la partita contro la Roma, la Fiorentina non ha giocato così male, ma deve fare punti e non si può permettere certe disattenzioni. Ma per quanto riguarda la società gigliata, mi chiedo quale sia il progetto tecnico. Le certezze aiutano a creare certezze, ci vogliono giocatori in grado di creare un amalgama con chi arriva da altre realtà”.