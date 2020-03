Dai Commisso ai Chiesa: le tre grandi coppie padri/figli che faranno la storia della Fiorentina

19 Marzo. San Giuseppe. Festa del Papà.

In Italia la Festa del Papà, o del Babbo per dirlo alla fiorentina, si festeggia oggi, 19 Marzo. Negli Stati Uniti, invece, la si festeggia la terza domenica di Giugno. Cambia qualche mese ma la sostenza è la stessa.

Nella Fiorentina di oggi ci sono due grandi coppie di padri e di figlie; due grandi esempi di padri che hanno fatto (e che fanno ndr) e di figli che dovranno costruire.

“Un padre vale più di cento maestri.” scriveva George Herbert di Cherbury. Un maestro è qualcuno che insegna; che dà qualcosa per poi vederlo applicato.



Ecco, guardando alla Fiorentina 2019/20 la prima coppia padre-figlio da poter prendere in considerazione è quella fatta dal Presidente Rocco Commisso e dal Figlio Joseph.



Il padre, il Presidente, fin dal suo arrivo a Firenze ha portato con sè il figlio e l’ha lasciato in città al servizio della squadra. Anche senza la presenza di Rocco, Joseph è stato sempre vicino alla squadra in ogni momento; in ogni partita; in ogni situazione, allenamenti compresi.

Una presenza costante che ha fatto entrare Commisso Jr. nelle simpatie dei tifosi viola, giovani e non. Infatti, proprio come il Padre Rocco, Joseph è sempre stato disponibile per foto, autografi o anche solo per due chiacchere.

La Fiorentina è amore e famiglia per Rocco Commisso e, quindi, chi meglio del figlio a Firenze per seguire da vicino le vicende della squadra viola?

La seconda coppia padre/figlio nell’attuale Fiorentina è sicuramente quella composta da Enrico e Federico Chiesa: il primo, calciatore che alla Fiorentina ha vinto una Coppa Italia e che ha lasciato bei ricordi, il secondo è il futuro di questa squadra.

I Chiesa’s, considerando anche il fratellino Lorenzo, sono parte integrante della storia degli ultimi anni della Fiorentina. Dalla Coppa di Enrico fino alla diatriba cessione del figlio. Federico, infatti, sembrava ad un passo da lasciare Firenze ma Rocco Commisso si è impuntato e non l’ha lasciato partire nella scorsa estate.

Adesso, la situazione sembra simile, ma è pronto un super contratto per trattenere in viola il giovane. Inoltre, Federico non ha mai nascosto che, a detta sua, Lorenzo (il più piccolo ndr) sia più forte, quindi il futuro della Fiorentina sembra garantito. Infatti, anche il piccolo Chiesa è un giocatore di proprietà viola.

Tra le coppie padre/figlio c’è anche quella formata da Andrea e Riccardo Sottil. Andrea a Firenze non ha lasciato il segno, ma vorrebbe che il figlio Riccardo lo facesse. Infatti, il giovane viola ha rinnovato fino al 2024 per continuare a crescere in viola e sognare anche con la maglia della Nazionale.

Quindi, in viola ci sono diversi figli che hanno dei grandi padri e questi faranno la storia della Fiorentina.